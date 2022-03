ADID demarează acțiuni de ecologizare în Timiș. Voluntarii sunt bineveniți Sambata, 26 martie, in județ vor avea loc mai multe acțiuni de acest gen. In zona Iosefin din Timișoara, organizatorii au in vedere ecologizarea intregii zone pana la Bulevardul 6 Martie. Voluntarii care doresc sa se alature acțiunii, sunt așteptați la ora 10.00 in fața Pieței agroalimentare din Iosefin. Tot in Timișoara, incepand cu ora […] Articolul ADID demareaza acțiuni de ecologizare in Timiș. Voluntarii sunt bineveniți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 26 martie, in județ vor avea loc mai multe acțiuni de acest gen. In zona Iosefin din Timișoara, organizatorii au in vedere ecologizarea intregii zone pana la Bulevardul 6 Martie. Voluntarii care doresc sa se alature acțiunii, sunt așteptați la ora 10.00 in fața Pieței agroalimentare din Iosefin.…

- A inceput sezonul acțiunilor de ecologizare organizate de ADID Timiș in colaborare cu primariile. Sambata 26 martie 2022 in județ vor avea loc mai multe acțiuni de acest gen in: Timișoara. (zona Iosefin) organizatorii au in vedere ecologizarea intregii zone din Iosefin, pana la Bulevardul 6 Martie.…

- SCM Timisoara revine pe parchet dupa o noua pauza si mai are de disputat cinci jocuri in martie. Antrenorul Dragan Petricevic a admis ca remontarea „leilor” a fost grea in conditiile in care dupa fiecare joc bun a urmat un timp fara meciuri, din cauza amanarilor. Pentru alb-violeti urmeaza o perioada…

- Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Sociologie și Psihologie, a constituit un grup de suport care ofera consiliere psihologica pentru cetațenii ucraineni refugiați in Romania din cauza razboiului. Astfel, Departamentul de Psihologie al Facultații de Sociologie și Psihologie din UVT…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 600 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1599 teste efectuate (din care 795 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (377), Dumbravița (34), Giroc (32),…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 328 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.256 teste efectuate (din care 770 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (188), Moșnița Noua (26), Dumbravița (22)…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 336 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.831 teste efectuate (din care 1.306 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (174), Moșnița Noua (23), Giroc (16),…