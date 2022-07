ADID a demarat o nouă campanie de colectare a deşeurilor periculoase în Zona 1 rural ADID Timis anunța inceperea unei noi campanii trimestriale de colectare a deșeurilor periculoase din menajer in Zona 1 rural a județului Timiș, organizata impreuna cu RETIM. Campania se desfașoara in perioada 01 iulie-01 august 2022. Nu ratați ocazia sa le predați legal și gratuit in cadrul campaniei! Aveți mare grija cum gestionați aceste deșeuri pentru ... The post ADID a demarat o noua campanie de colectare a deseurilor periculoase in Zona 1 rural appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

