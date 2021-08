Adi Vasile nu scapă de „coșmarul” Norvegia: ”Mă inspir mult de la ei” Naționala feminina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa C a Campionatului Mondial din Spania și va intalni, pe langa formația nordica, alte doua echipe din Asia care vor fi desemnate dupa finalizarea Campionatului Asiei, din septembrie. Medaliata cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Norvegia este cea mai puternica echipa din grupa noastra de la turneul final programat in luna decembrie, primul cu 32 de formații la start. ”Tricolorele” nu au amintiri prea placute cu nordicele, cu care s-au intalnit cel mai recent in martie, la Turneul Preolimpic, meci pierdut de Romania la cinci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

