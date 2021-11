Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Adrian Vasile, a marturisit ca isi doreste sa vada cea mai buna versiune a primei reprezentative la Campionatul Mondial. Totodata, selectionerul vede lipsa Cristinei Neagu ca pe un episod pozitiv. Acesta se așteapta ca celelalte jucatoare sa se mobilizeze mai bine fara vedeta echipei și spune ca aceasta va reveni sub „tricolor” in 2022. „Sunt pentru prima data in fata unui turneu final cu echipa Romaniei … asa ca este o mare mare onoare pentru mine sa fiu antrenorul primei reprezentative la acest Mondial. Si imi doresc foarte mult…