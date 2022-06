Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa a trecut prin momente grele in urma cu doar cateva zile. Fosta iubita a lui Dani Mocanu a fost operata de urgența a apendicita și a facut stop cardio-respirator chiar inainte de intrarea in sala de operații. Acum la nici o saptamana de la clipele cumplite prin care a trecut, aceasta a fost…

- Elon Musk a fost surprins pentru prima oara in public alaturi de noua iubita, actrița australiana Natasha Bassett. Cei doi au fost vazuți luand masa la hotelul Cheval Blanc, in Saint-Tropez. O camera in acest hotel de lux costa peste 1.300 de dolari pe noapte. Musk, in varsta de 50 de ani, și Bassett,…

- Adi Vasile demonstreaza ca este posibil sa ramai prieten cu fostele iubite. Antrenorul de handbal se ințelege atat de bine cu fosta lui partenera, Cristina Varzaru, incat iși face timp sa ia masa in oraș cu ea. Totodata, acesta nu uita sa se comporte ca un gentleman cu fosta handbalista.

- Cristian Boureanu n-are timp de suferința și profita din plin de zilele insorite. Indragitul afacerist nu mai ține cont de nimic și arunca cu banii de cand s-a desparțit de fosta iubita. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele lui și l-au surprins in ipostaze rare!

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost reținut pentru 24 de ore pentru incalcarea ordinului de protecție. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In data de 18 mai, in jurul orei 16:00, polițiștii orașului Jimbolia au fost sesizați de catre o femeie…

- Adrian Vasile se bucura de un succes colosal pe partea profesionala, insa antrenorul de la handbal nu ține cont de bunele maniere atunci cand se afla in vazul lumii. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele selecționerului naționalei de handbal feminin…

- Alina Kabaeva este un politician rus, manager media și fosta gimnastica ritmica solo. Ea a caștigat numeroase medalii de aur de pe tot globul și mulți spun ca a reușit sa obțina și inima lui Vladimir Putin, președintele Rusiei.