- Bucureștencele au neaparata nevoie de victorie pentru a mai spera sa termine in Top 3 grupa de calificare. Orice alt rezultat le va complica situația "Tigroaicele" au un meci de foc sambata in Sala Polivalenta. Danezele de la Team Esbjerg vin la București sa recupereze punctele cedate pe teren propriu…

- “Tigroaicele” au un meci de foc maine, de la ora 17.00, in Sala Polivalenta. Danezele de la Team Esbjerg vin cu ambiții mari și dorința de revanșa, dupa ce in meciul tur echipa lui Adi Vasile s-a impus cu un gol marcat de Cristina Neagu in ultimele secunde ale jocului.“Este un meci foarte important,…

- ”Tigroaicele” revin in Sala Polivalenta dupa ce in week-end-ul trecut au fost invinse de FTC in Liga Campionilor, in deplasare, iar miercuri au caștigat contra celor de la Baia Mare in Liga Florilor Mol. Maine, de la ora 17.oo, fetele lui Adi Vasile intalnesc pe Vipers, formația aflata pe locul cinci…

- Adrian Vasile, 38 de ani, antrenorul CSM București, a analizat jocul naționalei de handbal care merge in grupele principale de la Campionatul European cu 0 puncte. Programul Romaniei din grupa principala e AICI - „tricolorele” știu deja o adversara;Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul…

- CSM Bucuresti a fost invinsa de echipa rusa Rostov pe Don, cu scorul de 27-22 (16-10), joi seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci restant din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM a pierdut fara drept de apel meciul care a fost…

- Dupa meciul in care CSM București a fost invinsa categoric de Rostov, scor 22-27, intr-un meci restant din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, Adrian Vasile vorbit despre ce nu a funcționat in jocul elevelor sale și despre intanirea speciala cu Jan Leslie, antrenorul rusoaicelor. „Este o infrangere…

- CSM-Rostov e o restanța din etapa a 3-a. Va fi primul duel intre Adi Vasile și Per Johansson, colegi la naționala Muntenegrului. ”Tigroaicele” ar fi trebuit sa joace și duminica, 22 noiembrie, cu Bietigheim, dar nemțoaicele sunt in carantina Sezonul trecut, cei doi antrenori care se infrunta azi, Adrian…