- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a remizat sambata, pe teren propriu, cu formatia Krim Ljubljana, scor 22-22 (12-11), si ramane liderul grupei A, relateaza News.ro. Principalele marcatoare pentru CSM Bucuresti au fost Lazovici 8 goluri, Martin 7. Imediat ce a deschis scorul pentru…

- Daca va caștiga disputele cu Krim, Rostov și Bietigheim, CSM vatermina anul pe primul loc in grupa A Krim Ljubljana (azi), Rostov Don (19 noiembrie) și Bietigheim (22 noiembrie). Acesta e programul CSM București in 2020."Mai avem trei meciuri foarte importante. La CSM e mereu același obiectiv: sa caștigam…

- CSM Bucuresti a invins echipa slovena RK Krim Ljubljana, cu scorul de 25-23 (12-11), sambata seara, in deplasare, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Dupa acest succes, CSM Bucuresti a revenit pe primul loc in clasamentul grupei. CSMB, cu Cristina Neagu din nou in echipa, dupa o accidentare,…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, trage un semnal de alarma și solicita Guvernului sa redeschida școlile din Capitala, sa testeze elevii și profesorii, iar acolo unde sunt focare, acestea sa fie izolate. Firea arata ca a lasat stocuri la Primaria Capitalei pentru testarea proferorilor și elevilor,…

- Succesul la scor in fața Buzaului, cel mai frumos cadou pentru Adi Vasile. A fost un meci copy-paste cu cel din Cupa Romaniei, cand CSM s-a impus cu 30-16! Acum doua luni, in semifinalele Cupei Romaniei, CSM București a invins in Sala Polivalenta din Capitala pe Gloria Buzau cu 30-16, un meci in care…

- Tehnicianul de la CSM București a declarat ca toate celelalte fete din lotul CSM București au ieșit negativ la testele COVID-19. Cristina Neagu este in izolare Adi Vasile, antrenorul CSM București, a confirmat știrea conform careia Cristina Neagu a ieșit pozitiv la virusul SARS CoV-2. "Din pacate, asta…

- CSM București vrea sa faca uitat eșecul din Cupa Romaniei din week-endul trecut, iar prima ocazie este duminica, in Liga Campionilor, acolo unde ”tigroaicele” debuteaza pe teren propriu in fața franțuzoaicelor de la Metz. ” O infrangere – cum a fost cea cu Valcea - nu este ușor de trait pe propria piele,…

- Dupa 175 de zile fara handbal, CSM București și CSM Slatina au jucat joi seara in Sala Polivalenta din Capitala. A fost distracție pentru Neagu și compania Pe 11 martie se jucase ultimul meci de handbal feminin in Romania. CSM București o invinsese atunci cu 23-22 pe SCM Rm. Valcea in derbyul sezonului…