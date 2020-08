Stiri pe aceeasi tema

- Lița Dumitru (70 de ani), fostul mare jucator al Stelei, stabilit in Statele Unite ale Americii, a vorbit despre situația de la FCSB, facandu-i o radiografie aspra lui Dennis Man (22 de ani), una dintre „perlele” lui Gigi Becali. Lița Dumitru a comentat și decizia lui Mirel Radoi de a nu-l convoca…

- Ziariștii sportivi din Italia au anunțat ca Gigi Becali este interesat de Vlad Dragomir, 21 de ani, internațional roman de tineret care in prezent evolueaza in Italia la echipa Perugia. Gigi Becali vrea sa dea un nou tun! Pe cine incearca sa aduca acum la FCSB, din Italia Jurnaliștii italieni au scris…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat convocarile preliminare ale jucatorilor care evolueaza in strainatate pentru meciurile cu Irlanda de Nord si Austria, anunța news.ro.Lista cuprinde 26 de tricolori care s-ar putea regasi in lotul final, cel care va contine si numele jucatorilor din campionatul…

- CFR Cluj și-a aratat interesul pentru transferul lui Nicolae Stanciu (27 de ani), mijlocașul Slaviei Praga, dar Gigi Becali le transmite sa iși ia gandul de la o astfel de mutare. CFR Cluj a luat fața celor de la FCSB in ultimele 3 sezoane. Gigi Becali crede insa ca strategia „feroviarilor” este una…

- Cristi Tanase, președintele Concordiei Chiajna, a vorbit despre mutarea lui Alexandru Albu (26 de ani, stoper) la FCSB. Albu, fundașul imprumutat de Chiajna la Academica Clinceni, este dorit de FCSB. Anunțul a fost facut chiar de Gigi Becali, conducatorul roș-albaștrilor;FCSB a efectuat deja trei transferuri…

- Gigi Becali a declarat, miercuri, ca sunt interesate de Dennis Man trei grupari din Anglia, reprezentanti urmand sa fie prezenti seara la meciul cu Dinamo, din Cupa Romaniei, potrivit news.roNegocieri vor avea loc joi, a precizat Becali la Pro X, adaugand ca si el va fi prezent miercuri seara…

- Imaginile in care sute de mașini pline cu romani stau la coada pentru a intra in Grecia l-au inspirat pe Dan Negru. Cunoscutul om de televiziune a explicat de ce oamenii din țara noastra prefera sa-și faca vacanțele in strainatate.Intr-o postare devenita virala pe Facebook, Dan Negru a facut o comparație…

- Helmuth Duckadam și-a anunțat demisia de la FCSB, echipa patronata de Gigi Becali. Fostul portar ocupa funcșia de prședinte onorific. „Dupa multe ezitari, am hotarat azi, 14.06.2020, ca...