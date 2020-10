S-ar parea ca aceasta pandemie de coronavirus a fost numai buna pentru o parte din cuplurile foarte indragostite de la noi care s-au pus pe treaba și și-au marit familiile. Unul dintre cuplurile care vor deveni parinți anul viitor este cel format din Adrian Nartea și Alina Ferinceac.Sex simbolul Adrian... The post Adi Nartea și Alina Ferinceac, parinți din nou appeared first on Tabu .