Adi Mutu a avut prima reactie dupa meciul Farul – Rapid, scor 7-2, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Mutu a suferit cea mai grea infrangere din cariera de antrenor. Trupa lui Gica Hagi si-a consolidat pozitia de lider dupa ce i-a administrat o adevarata corectie echipei „Briliantului”. Denis Alibec a deschis scorul […] The post Adi Mutu, primele explicatii dupa umilinta suferita in Farul – Rapid 7-2: „Seara de cosmar si un rezultat care ne zgarie in orgoliu!” appeared first on Antena Sport .