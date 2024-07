Stiri pe aceeasi tema

- Marți, dupa ce Edi Iordanescu i-a lasat cu ochii in soare pe membrii Comitetului Executiv al FRF, in frunte cu președintele Razvan Burleanu, comunicand oficial decizia de a nu mai continua pe banca echipei naționale, a fost anunțata prima opțiune privind numele noului selecționer. O opțiune care nu…

- Zilele trecute, Federația Romana de Fotbal a anunțat ca Edi Iordanescu nu va mai continua la echipa naționala, astfel ca acum Razvan Burleanu cauta un nou antrenor. Din primele informații care au aparut in presa sportiva, primul nume la care s-ar fi gandit șefii din federație ar fi Gica Hagi . Insa…

- Reunita ieri, in regim de urgența dupa ce a devenit pubic ca Edward Iordanescu nu iși va mai prelungi ințelegerea cu FRF, pentru a continua pe banca naționalei, Comisia Tehnica a anunțat care este prima opțiune: Gheorghe Hagi. Situația este una in desfașurare, iar informațiile GSP sunt ca Hagi nu e…

- Gheorghe Hagi este principala opțiune pentru a-l inlocui pe Edward Iordanescu in funcția de selecționer al echipei naționale a Romaniei. Anunțul a fost facut de Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice a FRF, cu puțin timp in urma. Comisia Tehnica a decis sa-l propuna pe Gica Hagi pentru aceasta funcție.…

- „Briliantul” Adi Mutu i-a sarbatorit recent ziua de naștere a mezinului sau, iar surprizele au fost pe masura. Atat pe plan profesional, cat și cel privat, Adrian Mutu este un om implinit, și se mandrește cu cei 4 copii ai sai, din cele 3 mariaje. Recent a aparut pe rețelele de socializare o fotografie…

- CFR Cluj i-a prelungit contractul mijlocașului grec Panagiotis Tachtsidis. Adi Mutu a avut un conflict cu el, dar Dan Petrescu a insistat pe langa patronul Ioan Varga sa-l țina. Panagiotis Tachtsidis parea mai aproape de-o desparțire de CFR Cluj, mai ales dupa conflictul avut cu fostul antrenor, Adrian…

- Adrian Mutu (45 de ani) s-a intalnit cu Cristiano Ronaldo (39 de ani) in Arabia Saudita. „Briliantul” i-a facut o surpriza fiului sau, Tiago. Aflat intr-o vacanța in Arabia Saudita, Adrian Mutu s-a intalnit, joi, cu Ivan Rakitic, fostul mijlocaș de la Sevilla sau Barcelona, care joaca acum la Al Shabab.…

- Fiecare dintre noi are un anume model in viața, fie ca este vorba de un personaj dintr-o carte, sau un sportiv de mare performanța. Se pare ca fiul lui Adi Mutu are un astfel de model, pe care a dorit sa și il intalneasca, iar visul i s-a indeplinit. De altfel, a aparut și imaginea […] The post Imaginea…