- Rapid a invins-o pe CS Mioveni, scor 2-1. Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost mulțumit de reacția elevilor lui dupa golul incasat. Rapid a alergat dupa victorie pana in minutul 87 al partidei din Giulești. Punctele au fost salvate de Luckassen, iar Mutu privește cu optimism spre…

- Rapid a invins-o pe CS Mioveni, scor 2-1. Cristian Sapunaru (38 de ani) spune ca victoria n-ar fi fost posibila fara sprijinul suporterilor. Cristian Sapunaru, dupa Rapid - CS Mioveni 2-1 „Ați vazut ce inseamna Giuleștiul. A fost un meci greu, suporterii ne-au ajutat sa obținem aceasta victorie! Problema…

- CS Mioveni a fost infranta de Rapid, 2-1, in Giulești. Rapid obține a 8-a victorie stagionala și o egaleaza pe Farul in fruntea clasamentului, ambele cu cate 24 de puncte. CS Mioveni ramane penultima, cu 6 puncte.Giuleștenii au inceput bine meciul. In minutul 8 au zguduit plasa prin Papeau, dar reușita…

- Adrian Mutu și Rapid au urcat pe primul loc in Super Liga dupa ce echipa din Giulești s-a impus cu 1-0 in duelul cu Universitatea Cluj. Golul victoriei a fost marcat in minutul 80 dupa o lovitura de la 11 metri acordata in urma intervenției arbitrilor din camera VAR. Cristi Sapunaru și Mihai Stoica…

- Alexandru Mațan (22 de ani, extrema stanga) a semnat astazi cu Rapid și a oferit primele declarații in calitate de fotbalist al giuleștenilor. Ultima oara in SUA, la Columbus Crew, Mațan se declara deja indragostit de clubul alb-vișiniu. Mațan bifeaza cea de-a treia experiența din Liga 1, dupa cele…

- Rapid a invins-o pe FCSB, scor 2-0, in primul derby important al sezonului. Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor, a oferit primele reacții dupa primul mare succes de la venirea in Giulești. Mutu considera acest meci cea mai importanta victorie a carierei. Acesta a ținut sa-și laude fotbaliștii pentru…

- Etapa a 2-a a Superligii va debuta vineri, 22 iulie, cu meciul CS Mioveni – Farul și se va incheia luni, 25 iulie, cu partida UTA – Petrolul. Cel mai atractiv duel din runda secunda este Rapid – FCSB, meci programat pe 24 iulie, de la ora 21:30. Etapa 2 22 iulie, ora 20.30: CS Mioveni – Farul 23 iulie,…

- Damien Dussaut (27 de ani), fundaș dreapta care a evoluat in ultimele 3 sezoane la Farul, a semnat cu Rapid. Echipa din Giulești a rezolvat al cincilea transfer al verii. Dupa Paul Iacob (fundaș central), Andrei Ciobanu (mijlocaș central), Florin Ștefan (fundaș stanga) și Valentin Costache (mijlocaș…