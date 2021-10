Stiri pe aceeasi tema

- “Linistea e o rapire a privirii in adincurile lui Dumnezeu, niciodata deplin patrunse, dar totdeauna simtite in infinitatea lor. De aceea, nimic nu-i atrage in afara pe cei ce au ajuns la ea, nimic nu-i tulbura.” Linistea nu e o simpla oprire a oricarei simtiri, a oricarei vieti interioare, ci in…

- Premierul Florin Cițu a declarat, la finalul ședinței de guvern de joi, ca daca CCR ii va da dreptate in conflictul Guvern – Parlament, le va cere demisia lui Ludovic Orban și Ancai Dragu de la Camera Deputaților, respectiv Senat. „Am vazut si astazi in Parlamentul Romaniei o decizie. Noi stiti foarte…

- Președintele AUR, George Simion, a anunțat, vineri, la Parlament, ca exista deja o majoritate parlamentara confortabila pentru demiterea Guvernului Cițu. “Nu exista nicio varianta in care Florin Cițu sa nu fie dat jos prin semnaturile și voturile parlamentarilor AUR”, a dat asigurari George Simion. …

- O noua alianta de stanga in Capitala, intre PSD, PMP și Pro Romania, partidele conduse de Marcel Ciolacu, Traian Basescu și Victor Ponta. Pe langa faptul ca acești “dușmani in politica” și-au dat mana chiar in București, cine s-ar gandit ca ii vom vedea impreuna intr-o alianța, la nici un an de zile…

- Opt angajati de la Metrorex, care in luna mai au refuzat sa paraseasca statia de metrou Grozavesti pentru a impiedica demolarea chioșcurilor, au ramas fara loc de munca. Metrorex a anunțat ca s-a finalizat cercetarea disciplinara prealabila a celor opt angajati care, in noaptea de 19 spre 20 mai 2021,…

- Luni noapte, in afara de cei 35 de romani despre care autoritațile romane au afirmat ca știau, alți 7 romani și-au anunțat prezența in Afganistan. In afara celor peste 40, in Afganistan ar mai fi și alți romani care lucreaza pentru diferite ONG-uri și firme private de securitate și care s-ar afla in…

- Un chestor din Ministerul de Interne a ramas fara serviciu la mai bine doi ani de cand a fost prins baut la volan. Chestorul Cristian Ionuț Stan, fost șef al Direcției Cazier Judiciar, din Inspectoratul General al Poliției Romane, a fost prins baut la volan in luna mai 2019. El a fost surprins de colegii…