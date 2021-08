Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul bucatar Adi Hadean arata deficiențele din sectorul de ospitalitate din Romania. Hadean susține ca domeniul este in picaj și ofera o perspectiva mai ampla asupra cauzelor care au dus la acest lucru. Potrivit acestuia, in anul 2019 ne lipseau 100.000 de lucratori in domeniu, iar azi lipsesc…

- Teo Trandafir e una dintre cele mai iubite prezentatoare. Lucreaza din 1990, iar din 1994 a aparut pe micul ecran. Are milioane de fani care o iubesc și o urmaresc la emisiunea pe care o modereaza acum la Kanal D. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , vedeta a vorbit despre viața dincolo de camerele…

- Incendiul din Devesel, judetul Mehedinti, a fost lichidat. Dar a lasat in urma imaginile unui adevarat dezastru. Au ars zeci de case si anexe gospodaresti, dar si cimitirul. Patru familii nu mai au unde sta.

- Cel putin 57 de oameni s-au inecat luni, dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat in Marea Mediterana, in largul orasului libian Khums, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) citata de dpa și Agerpres . Potrivit purtatoarei de cuvant a OIM Safa Msehli, mai multi supravietuitori…

- Familii distruse in urma accidentului mortal. O mama si doi copii, printre cele sapte victime. Se intorceau din Anglia ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Sapte persoane au murit, duminica dimineata, intr-un accident cumplit in Bacau. Printre victime se…

- "Ajuta un copil sa mearga la scoala!" Este indemnul Mitropoliei Moldovei care a lansat o campanie sociala in care oamenii sunt chemati sa doneze ghiozdane cu rechizite pentru copiii din familii nevoiase.Actiunea se va desfasura pana in data de 31 august.

- Astazi este Ziua Canadei, o sarbatoare pe care mulți o cer anul acesta anulata și care vine pe fondul unei noi descoperiri macabre. Aproape 200 de morminte in care ar fi fost ingropați copii ai familiilor indigene au fost gasite langa o fosta școala catolica.

- Zece elevi din familii cu probleme materiale, dar cu rezultate foarte bune la invațatura, au primit din partea Fundației „Observa și Ajuta” și a Fundației „Preot Ioan Olariu” a Parohiei Timișoara Iosefin calculatoare echipate cu toate accesoriile necesare.