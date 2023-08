ADI Deșeuri BN: Se modifică programul de colectare al deșeurilor în zona Colibița De azi, 1 august 2023 se modifica programul de colectare al deșeurilor in zona Colibița, informeaza ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud.„Impreuna cu Primaria Comunei Bistrița-Bargaului și cu operatorul de salubritate Supercom SA am stabilit un nou calendar de colectare a deșeurilor, pentru a eficientiza lucrurile și pentru a veni in sprijinul cetațenilor din zona dar și a turiștilor ce aleg sa-și petreaca timpul liber in acest frumos loc al județului nostru”, transmit reprezentanții ADI Deșeuri.Deșeurile se vor ridica selectiv pe fracții, de la poarta casei, din toate zonele ce permit accesul mașinilor… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

