- Ramona de la Clejani este devastata. Fiica lui Ionița de la Clejani a pierdut un om drag ei și acum este in doliu. Ramona de la Clejani, distrusa de durere Ramona, fiica celebrului artist Ionița de la Clejani, este distrusa de durere dupa ce a aflat despre moartea lui Petrica Cercel. Cei doi se cunoșteau…

- Sorinel Puștiu a oferit primele declarații la Antena Stars, la auzul veștii ca prietenul sau de o viața, Petrica Cercel, a murit. Cantarețul e distrus de durere și spune ca a sperat pana in ultima clipa la o minune.

- Tzanca Uraganu e devestat de durere dupa ce a aflat ca Petrica Cercel a murit. Manelistul e in stare de șoc și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca abia daca poate sa vorbeasca.

- Cristian Boureanu (48 de ani) și Laura Dinca (24 de ani) s-au desparțit in prag de nunta! Vestea a fost data chiar de fostul politician pe rețelele sociale, acesta alegand sa puna punct unei relații de șase ani. S-a zvonit chiar ca Laura și-a dorit neaparat sa devina mireasa lui Boureanu, lucru care…

- Alina Radi a marturisit de fiecare data faptul ca pe ea și Nick Radoi ii unește ceva puternic, chiar daca nu mai sunt impreuna de 8 ani. Daca pana acum nu ne-a dezvaluit, ei bine , a sosit momentul. Ieri, artista a dezvaluit la Antena Stars ca a fost insarcinata cu milionarul, dar a pierdut copilul,…

- Am aflat cu toții teribila veste, chiar de la Marcel Pavel! Aseara, artistul a facut anunțul trist pe internet, fiind vorba despre decesul prea iubitei sale mame. Cantarețul a intrat in direct la Antena Stars și ne-a marturisit ca simte cum ii fuge pamantul de sub picioare, argumentand ca, deși spera…

- Ieri, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia. Astazi, cantareața face declarații despre momentul emoționant pe care l-a trait. Vorbește pentru prima oara și despre nunta cu barbatul pe care il iubește de opt ani de zile. „Suntem extrem de fericita ca a sosit acest moment, sunt inca șocata, inca…

- Este oficial! Dupa o casnicie de șase ani, Anda Adam și Sorin Nicolescu au ajuns la final de drum. Artista s-a afișat deja in brațele noului iubit, iar tatal fiicei sale a oferit primele declarații la Antena Stars. Sorin a ținut sa precizeze ca blondina este libera sa faca ce crede ca este mai bine…