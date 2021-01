Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Petrache a dezvaluit in direct la Xtra Night Show care este adevarata relație dintre el și Florin Salam. Fostul concurent de la X Factor a facut declarații surprinzatoare, dupa ce manelistul nu a mai aparut in finala competiției.

- Muzica romaneasca pare sa cucereasca din ce in ce mai multe staruri internaționale. Dupa ce Jean-Claude Vam Damme s-a filmat dansand pe o piesa a trupei Morandi, acum, rapperul Snoop Dogg face show pe pagina sa de Instagram. Acesta s-a filmat in timp ce fumeaza și asculta o piesa de-a manelistului…

- Claudiu Florica știe cum se fac afacerile, altfel nu ar mai fi avut o asemenea avere acum. Insa timpul lui va trece intr-o zi, astfel ca dorește sa lase ceva in urma lui, mai exact pe moștenitorul sau care trebuie sa invețe cum se face un bussines. Și de la cine ar putea invața mai bine daca nu chiar…

- Marcel Pavel a ajuns intr-un punct de cotitura. Viața lui s-a schimbat complet in ultimul timp, iar binele iși face mai rar apariția. Celebrul cantareț are mari probleme financiare. Cat de greu i-a mers in ultimii doi ani? Ce arata declarația lui de avere? Cu ce se mai poate lauda acum vedeta? Marcel…

- Probabil unul dintre cei mai de succes cantareți de manele din ultimul timp, Dani mocanu, a ales sa se retraga definitiv, din muzica. Manelistul a s-a hotarat sa urmeze alt drum. Ce face Dani Mocanu dupa ce s-a retras din muzica Dani Mocanu a anunțat ca, din data de 7 ianuarie 2021 va renunța definitiv…

- Un targ de stiinta si tehnologie pentru copii a fost organizat la Valcea in ciuda pandemiei. Cluburile de Code Kids din trei biblioteci rurale si una oraseneasca i-au impresionat pe vizitatori cu propunerile lor.

- Veste șoc din partea lui Dani Mocanu: artistul lasa manelele pentru... cantarile duhovnicești! Nu, nu este o gluma! Chiar el a postat un mesaj pe contul de Instagram și le-a povestit fanilor motivul pentru care a luat aceasta decizie! Care este reacția celor din mediul online și ce se va intampla cu…