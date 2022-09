Adi de la Vâlcea, revoltat de factura uriașă primită la curent: „Eu din aprilie m-am debranșat” – VIDEO Dupa ce facturile la curent au crescut exagerat, tot mai multe vedete au ieșit in mediul online și au vorbit despre sumele uriașe pe care sunt nevoite sa le plateasca pentru energia electrica pe care au consumat-o. Și Adi de la Valcea a pațit-o! Cantarețul povestește ca a primit mai multe facturi venite de la […] The post Adi de la Valcea, revoltat de factura uriașa primita la curent: „Eu din aprilie m-am debranșat” - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 2.992 lei este valoarea facturii emisa de ENEL pe care a primit-o Anca Alexandrescu.„Nu am fost acasa in perioada in care mi-au pus 1000 de kw in plus. (...)Nu mai faceți abuzuri, ca iese lumea in strada”, a spus Anca Alexandrescu in emisiunea de joi seara.

- Dupa ce facturile la curent au crescut exagerat, tot mai multe vedete au ieșit in mediul online și au vorbit despre prețurile uriașe pe care sunt nevoiți sa le plateasca pentru energia elecreica pe care au consumat-o. De data aceasta, Adi de la Valcea este revoltat de majorarea exagerata. Ce a pațit…

- 2.992 lei este valoarea facturii emisa de ENEL pe care a primit-o Anca Alexandrescu.„Nu am fost acasa in perioada in care mi-au pus 1000 de kw in plus. (...)Nu mai faceți abuzuri, ca iese lumea in strada”, a spus Anca Alexandrescu in emisiunea de joi seara.

- O familie din Sibiu a avut un șoc atunci cand a primit factura la curent in valoare de aproape 33.000 de lei. Oamenii spun ca se vad nevoiți acum sa faca un imprumut bancar pentru a putea achita suma exorbitanta. Cristina Deac, care locuiește impreuna cu soțul și copilul intr-o casa cu doua etaje, in…

- Dorian Popa construiește un cartier de vile in Domnești, langa București. Artistul e zi de zi pe șantier, verifica stadiul lucrarilor, ce investiții mai are de facut. Intr-un vlog pe Youtube, artistul a dezvaluit ce factura la curent i-a venit pentru șantier, pentru doar o luna. Cantarețul a fost filmat…

- Peste 7.500 de lei are actorul de platit la energia electrica pentru un consum de 7.000 de kilowați-ora. Actorul spune ca și-a platit facturile lunar, iar furnizorul cu care are contract Manole i-a raspuns in comentarii ca factura este de regularizare și va face verificari. Pana atunci, factura de 7.500…

- Marius Manole a avut un șoc atunci cand a a dat ochii de fabuloasa factura primita la energie electrica. Dupa regularizare, actorului i se solicit doar 7.518, 13 lei. Intrigat de facture la curent, ce a devenit pentru mai toți romanii o povara, Manole a publicat dovada neplacuta prin care un furnizor…

- O surpriza mai mult decat neplacuta a pațit o sigheteanca la inceputul lunii iunie a.c. Ca de obicei, cu toții cand vedem in cutia poștala facturi, strambam din nas, dar ne resemnam și le achitam. Dar niciunul dintre noi nu putem ințelege ce a trait sigheteanca noastra in momentul in care a deschis…