Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doar cateva ore de la marea veste, in care anunța desparțirea de iubita sa, insa Stelian Ogica nu iși pierde deloc speranța. Mai increzator ca niciodata, in ciuda decepțiilor pe plan sentimental acesta este in continuare pozitiv și viseaza sa ajunga in fața altarului, ceea ce nu a reușit sa…

- La noua ani de la divorțul de Iulia, celebrul designer Mihai Albu rupe tacerea. De ce fosta soție ii pastreaza numele de familie, deși cei doi nu mai au nicio treaba. Mihai Albu, un designer de Cartea Recordurilor, a fost casatorit cu Iulia Albu, jurat la emisiunea ”Splash! Vedete la apa!” (Antena 1),…

- Laurențiu Duța (45 de ani) și soția sa, Ianula (42 de ani) au implinit pe 23 iulie, 15 ani de casnicie. Cei doi se cunosc din anul 1993, s-au casatorit in 2006 și au impreuna o fata, Lorena, in varsta de 14 ani. Soția lui Laurențiu este de profesor de biologie. Cu prilejul aniversarii casniciei, membrul…

- Oana Roman și Marius Elisei sunt protagoniștii unei povești de dragoste cu nabadai cum rar intalnești. Dupa un divorț dureros, cei doi și-au dat seama ca inca se iubesc și s-au impacat. Acum, formeaza din nou o familie fericita alaturi de fetița lor, iar fostul soț ii face vedetei declarații de dragoste…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, capteaza imediat toata atenția barbaților, insa nu toți au șanse catre inima tinerei cu care afaceristul s-a iubit in trecut. Vedeta a povestit la Antena Stars ca e curtata de mulți pretendeți, dar e cineva pe care se pare ca și ea a pus ochii.

- S-a retras din televiziune, și-a facut iubit pilot și a devenit controlor trafic aerian. Așa a decurs viața Amaliei, fosta horoscopista de la ”Neatza cu Razvan și Dani”, in ultimii ani. Norocul pare sai fi surars brunetei pe toate planurile. Dupa o lunga pauza, aceasta a revenit pe micilie ecrane chiar…

- Copiii lui Adrian Mutu. Fata cea mare e de nerecunoscut! Adrian Mutu este un barbat implinit. Are 4 copii din 3 casnicii. Mezinul se numește Tiago, are 4 ani și mama lui este Sandra, actuala soție a fotbalistului. Fiul cel mare, Mario, are 18 ani și este rezultatul iubirii dintre Adrian Mutu și prima…

- Rasturnare de situație in triunghiul Patrașcanu-Badalau-Dragușanu! Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns din nou astazi in fața instanței, pentru a decide custodia copiilor lor. In cadrul interviului oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, artista a facut dezvaluiri incendiare despre…