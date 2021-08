Stiri pe aceeasi tema

- Memoria fondatorului trupei timisorene Cargo, Adi Barar, care a decedat in primavara, in urma unor complicatii ale infectarii cu SARS-CoV-2, va fi cinstita prin ridicarea unei statui din bronz, in marime naturala, care va fi amplasata in zona terasei Flora a Parcului Alpinet din Timisoara, in aceasta…

- Consilierii județeni ai PSD solicita președintelui Catalin Toma ca administrația județeana sa acorde ajutoare familiilor ale caror locuințe sau gospodarii au fost afectate de inundațiile cauzate de ploile abundente din ultimele zile. Intr-o conferința de presa susținuta marți la sediul PSD Vrancea,…

- Consilierii locali au votat astazi varianta actualizata a mai vechiului studiu de fezabilitate (SF) pentru reabilitarea a 3.700 de metri de rețea primara in Timișoara, in zona centrala și in zona Calea Lipovei. „Este doar una din piesele puzzle-ului de termoficare din Timișoara. Rezolvarile pentru problemele…

- La Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Maria Montessori”, copiii cu nevoi speciale se pot plimba pe o alee terapeutica. Inca de la intrare, cei care pasesc in gradina sunt pusi sa se descalte pentru a putea simti texturile trotuarului.La proiect au contribuit si membrii trupei Cargo. Gradina va…

- La Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Maria Montessori”, copiii cu nevoi speciale se pot plimba pe o alee terapeutica. Inca de la intrare, cei care pasesc in gradina sunt pusi sa se descalte pentru a putea simti texturile trotuarului.La proiect au contribuit si membrii trupei Cargo. Gradina va…

- Pentru al doilea an la rand, CSM Bacau va evolua in finala mica a Cupei Romaniei Fan Couruer la handbal masculin. Sambata, la București, in prima semifinala a Cupei și, totodata, in primul meci cu public din handbalul romanesc dupa o pauza de aproape 14 luni, „CSMeii” bacauani au fost invinși cu 27-23…