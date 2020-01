Stiri pe aceeasi tema

- Neil Peart, bateristul și compozitorul trupei Rush, a murit la vârsta de 67 de ani, noteaza CNN.Neil Peart, component al trupei Rush, autor al unor versuri uimitoare, precum și al unor solo-uri de neuitat la baterie a fost unul dintre cei mai mari toboșari din istoria muzicii rock.Peart…

- Fondatorul formației ABRA, Adrian Dinu-Schwartz, unul din binecunoscutii muzicieni timisoreni care a hotarat sa-si traiasca viata in Germania, implineste astazi 61 de ani, ocazie cu care alaturi de melomani ii uram un sincer La Multi Ani! Primele sale interacțiuni cu muzica au avut loc la varsta de…

- Chitaristul formației timișorene Bega Blues Band, Mircea Bunea implinește astazi frumoasa varsta de 58 de ani, ocazie cu care ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!”. Artistul s-a nascut la Timișoara și din 2015 – dupa o pauza considerabila – concerteaza alaturi de Bega Blues Band. In 2011,…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Politiei Municipiului Timisoara, au identificat marti doi tineri, de 18 și 20 de ani, banuiți de talharie calificata. Cei doi, domiciliati in Timisoara, sunt acuzati ca au talharit doua persoane in varsta. The post Doi tineri talhari de femei…

- Artista Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit la varsta de 61 de ani, dupa o lunga suferința, a anunțat familia ei, citata de presa suedeza.Marie Fredriksson a murit la varsta de 61 de ani. Aceasta suferea de cancer."Cu profunda tristete va anuntam ca una dintre cele mai mari si mai iubite…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timisoara efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 12 ani, care a plecat de acasa marti si nu s-a mai intors. "La data de 3 decembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati despre disparitia unui…

- Prins la furat, un tanar in varsta de 22 de ani platește cu libertatea. Barbatul a fost arestat preventiv și va petrece cel puțin 30 de zile dupa gratii, din cauza faptei pe care a comis-o, fiind prins in flagrant de polițiști, noaptea trecuta. Barbatul in varsta de 22 de ani a patruns intr-un magazin…

- Una dintre cele mai prezente voci media on-line din vestul tarii, PRESSALERT.ro din Timisoara, aniverseaza 10 ani de existenta. Fondatorul site-ului, jurnalistul Dragos Bota, ajuns si el la 25 de ani dedicati presei, a organizat o serie de manifestari la Timisoara pentru a marca acest eveniment. Conferinta…