- De regula, hidroxiclorochina este folosita impotriva paludismului. Acest test numit de faza a treia, adica in stadiu avansat, va incepe in cateva saptamani in peste 12 locații din Statele Unite iar rezultatele vor fi publicate in curand, a precizat laboratorul elvețian. Folosirea hidroxiclorochinei…

- Monica Barladeanu recunoaște ca in saptamanile de izolare petrecute acasa nu și-a mai respectat tabieturile zilnice, precum machiajul sau pregatirea ținutelor in trend, pe care le etala fie pe platourile de filmare ale serialului "Vlad", fie la diverse intalniri.Ca majoritatea oamenilor, actrița s-a…

- Oficiul Turc pentru Posta si Telegraf va incepe distributia de maști cetațenilor care le solicita prin intermediul site-ului național de e-commerce, ePttAVM.com. Decizia a fost luata in comun de Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Sanatații de la Ankara. Fiecare…

- La 63 de ani, Patrick Francfort alias Patrick Gibson, bateristul grupului Gibson Brothers care a lansat melodiile disco "Cuba" si "Que Sera Mi Vida", a murit sambata seara din cauza coronavirusului la spitalul Lariboisiere din Paris, potrivit Le Figaro.

- Basistul trupei britanice Duran-Duran, John Taylor, a trait experienta infectarii cu COVID-19 si a avut sansa sa se vindece relativ repede. Pe pagina lui de facebook a postat un mesaj in care a descris simpomele ca fiind ale unei gripe "Turbo".

- Till Lindemann (57 de ani), solistul trupei germane Rammstein, se afla la terapie intensiva. El a fost diagnosticat cu COVID-19, scrie BILD, potrivit Mediafax.Till Lindemann, solistul trupei germane rock Rammstein, in varsta de 57 de ani, a fost diagnosticat cu coronavirus. Acesta se…

