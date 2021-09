Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 47 de ani, din județul Dambovița, este primul medic de familie anchetat pentru vaccinari fictive. Chiar in acest moment sunt derulate percheziții in acest sens.Mai exact, femeia a vaccinat 10 fotbaliști de la Asociația Sportiva Fotbal Club Pucioasa, din comuna dambovițeana Pucioasa,…

