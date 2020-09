Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministerul Sanatații a transmis catre Direcțiile de sanatate publica din țara modelul de adeverința medicala pe care elevii trebuie sa o obțina de la medicul de familie, inainte de inceperea noului an școlar.

- Ministrul Educației, Monica Anisie a anunțat recent, ca unii elevi pot invața in sistem exclusiv online daca pot face dovada, printr-o adeverința medicala, ca starea lor de sanatate sau a unui membru al familiei ar putea fi agravata in cazul infectarii cu coronavirus. Despre acest lucru Monica Anisie…