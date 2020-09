Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Adeverința medicala de intrare in colectivitate, la inceputul școlii: Ce categorii de elevi și preșcolari trebuie sa o prezinte Potrivit unei adrese trimise de Ministerul Sanatații tuturor Direcțiilor de Sanatate Publica din țara și obținuta de Edupedu.ro, toți elevii din anii…

- Copiii cu patologie cronica trebuie neaparat sa aiba adeverința de la medic, pentru a putea opta in privința școlii fizice sau a școlii online, in timp ce recomandarea pentru ceilalți copii este sa fie facut consultul, spune ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Intrebat la Digi24 despre adeverințele necesare…

- Ministrul Educației, Monica Anisie a anunțat recent, ca unii elevi pot invața in sistem exclusiv online daca pot face dovada, printr-o adeverința medicala, ca starea lor de sanatate sau a unui membru al familiei ar putea fi agravata in cazul infectarii cu coronavirus. Despre acest lucru Monica Anisie…

- "Avem foarte multe studii care evidențiaza ca cel mai important canal de comunicare in ceea ce privește sanatatea o reprezinta medicul de familie. In același timp, este foarte clar ca mesajele antivacciniste se propaga in zona mass-media și mai ales pe social media in care anumite percepții eronate,…

- "Acolo unde exista riscul ca, daca un copil se contamineaza, poate duce in familie boala și exista factori de risc in familie, diabet, obezitate, boli cardio-vasculare și alte boli grave, acolo aș recomanda copiilor sa faca școala online. Pe moment, pana se vede ce se intampla in școli", a declarat…

- Anunț bomba al premierului, care arunca in aer inceputul școlii. Ludovic Orban nu exclude posibilitatea ca elevii sa vina la cursuri abia pe 1 octombrie, iar primele 2 saptamani sa fie de școala online. Astfel, elevii ar putea urma cursuri online in perioada 14-30 septembrie iar cursurile…

- Aproximativ 20% din școli nu sunt conectate la internet, a anunțat premierul Ludovic Orban, care a precizat ca obiectivul pe care Executivul și-l impune este sa asigure “conexiunea la internet a tuturor școlilor”. Cursurile vor incepe la 14 septembrie, așa cum era planificat, iar in școli “acolo unde…

- Hotararea de Guvern prin care masca devine obligatorie in spațiile deschise nu a fost publicata nici pana la aceasta ora in Monitorul Oficial din cauza unei gafe administrative a guvernanților. Mai multe județe le-au impus romanilor purtarea obligatorie a maștilor, unele incepand chiar de pe data de…