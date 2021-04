Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 4 aprilie, timișorenii romano-catolici și reformați sarbatoresc Paștele. Chiar daca e pandemie, sambata seara, catolicii au putut merge la biserica parohiala „Millennium” din Timișoara, la celebrarea solemna a Vigiliei Pascale, ce exprima trecerea de la moarte si pacat la viata noua in Isus…

- Accelerarea livrarilor de vaccinuri permite Europei sa vada "lumina de la capatul tunelului", in pofida celui de-al "treilea val" al noului coronavirus care continua sa se raspandeasca prin Europa, a declarat duminica intr-o emisiune televizata comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton,…

- Liderul PSD acuza PNL ca a pus in pericol sanatatea romanilor și le-a limitat drepturile din cauza intereselor electorale. ”Masluirea cu premeditare a datelor pandemiei de catre Guvernul Orban este un atentat la sanatatea romanilor și la siguranța statului. Rafuiala din Guvern dintre USR și PNL scoate…

- Amalia a concurat la categoria 66 kg, in competitia junioarelor.Sportiva Amalia Maria Nita, originara din comuna constanteana Lumina, iar in prezent legitimata la clubul CSM Danubiu Tulcea, a realizat o noua performanta la box feminin, obtinand medalia de aur la Cupa Romaniei, in intrecerea junioarelor.Competitia…

- Anul școlar este in plina desfașurare, și se apropie celebrele sarbatori de 1 martie și 8 martie. Au aparut in spațiul public tot mai multe zvonuri legate de aceste doua sarbatori. Dar și de o decizie care ar fi venit de la Ministerul Educației. Decizia se presupune ca ar fi interzis oferirea de flori…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a avut o intalnire cu președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan, iar in urma acesteia susține ca va incerca sa urmeze modelul de la Oradea. Citește și: PNL a pierdut 12% intr-un an de zile (sondaje CURS) ”Am avut aseara o discuție excelenta cu un om pe care…

- CNAIR informeaza ca astazi, 28.01.2021, incepand cu ora 11:00, s a deschis circulatia rutiera pe: DN22 km 171 000 ndash; km 287 400, intre Tulceandash; Lumina.Reamintim ca ieri, 27.01.2021, dupa o noapte de cod galben de ninsori importante cantitativ si viscol, Politia Rutiera si CNAIR au luat masura…

- Restaurantele, cafenelele și barurile din Chișinau au stat fara lumina pret de doua minute, in semn de protest fata de decizia autoritatilor de a limita programul de activitate. Actiunea va fi repetata si vineri, 15 ianuarie. Scopul protestului este de a obține anularea inderdicțiilor prelungite de…