- Saptamana cu decizii majore pentru Uniunea Europeana: Prima sesiune a noului legislativ. Se alege conducerea Parlamentul European nou ales iși va desfașura sesiunea constitutiva in perioada 16-19 iulie la Strasbourg, in cursul careia va avea loc votarea atat a președintelui Parlamentului European cat…

- Parlamentul European recent ales se reunește saptamana viitoare intr-o sesiune plenara de constituire in care iși va alege președintele pentru urmatorii doi ani și jumatate, va decide cine sunt cei 14 vicepreședinți și cei cinci chestori și va hotari daca aproba sau nu un nou mandat al Ursulei von der…

- Alegerile din weekend aduc la Bruxelles un Parlament European cu puternice accente de dreapta, in care Partidul Popularilor Europeni (PPE - centru-dreapta), condus de Manfred Weber, promite sa renunțe la unele proiecte ecologiste, inclusiv in domeniul auto. In vizor este așa-numita Green Deal, legislație…

- Candidata Partidului Popular European (PPE) pentru un al doilea mandat la conducerea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care le-a propus socialistilor si liberalilor sa reediteze in noul Parlament European (PE) majoritatea celor trei mari grupuri politice pro-europene, a declarat luni ca mentine…

- Guvernul Greciei cere patru interventii din partea Comisiei Europene (CE) astfel incat multinationalele sa nu-si vanda mai scump produsele in Grecia, informeaza publicatia Kathimerini, citata de Agerpres. Oficialii de la Atena sustin ca exista diferente de pret, fara o justificare valida, care contravin…

- Dezbaterea Eurovision dintre candidații principali la președinția Comisiei Europene va avea loc joi, 23 mai, in hemiciclul Parlamentului de la Bruxelles. Confruntarea candidaților va fi transmisa live pe site-ul Parlamentului, dar și pe platformele EBU. Dezbaterea, ce va avea loc intre orele 15.00-16.45…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, ca TAROM va primi pana la finele lunii ajutor din partea Comisiei Europene si apoi va intra intr-o etapa de reorganizare economica. „Odata cu primirea acestui ajutor de la Comisia Europeana noi trebuie sa intram intr-o etapa de reorganizare…

- Mai mult de 50 de jaloane și ținte din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sunt inca neindeplinite de autoritațile romane, cu toate ca, potrivit calendarului asumat, ar fi trebuit sa fie gata de anul trecut. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a raspuns unei solicitari a ziarului…