- Zi cruciala pentru Guvern in ceea ce privește gestionarea epidemiei de coronavirus in Romania. Curtea Constitutionala trebuie sa decida miercuri asupra sesizarii facute de Avocatul Poporului privind Ordonanta care reglementeaza starea de alerta si tot miercuri, Camera Deputatilor urmeaza sa adopte legea…

- Klaus Iohannis a anuntat ca Romania va intra in stare de alerta din 15 mai, insa decizia finala apartine CCR. In cazul unui verdict negativ al Curtii, Guvernul nu va putea impune nicio masura obligatorie in primele zile de libertate. Incepand de vineri, pandemia ne va gasi intr-un desert legislativ:…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta. "Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor…

- A treia ordonanța militara care anunța noi masuri pentru combaterea COVID-19 in Romania va intra in vigoare miercuri, 25 martie. Dupa masurile impuse prin prima ordonanța militara emisa pe 21 martie, Guvernul anunța Ordonanța militara 3, cu reguli mult mai stricte pentru populația Romaniei. – MAI…

- Autoritatile au precizat ca ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenta este decretata de presedinte prin decret,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, la Palatul Cotroceni, ca decreteaza starea de urgenta, in tara noastra, pe fondul crizei legate de coronavirus."Am decis sa decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii vitoare", a spus presedintele, la Palatul Cotroceni, dupa ceremonia de investire…

- In contextul extinderii epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, in Romania a fost decretata starea de urgenta. A anuntat președintele Klaus Iohannis. Starea de urgenta este reglementata de articolul 93 al Constitutiei Romaniei, dar si de Ordonanta de urgenta numarul 1 din 1999. „(1) Presedintele…

- Avocatul Poporului, dar și mai multe voci din randul politicienilor cer decretarea starii de urgența, in urma raspandirii infecțiilor cu coronavirus in Romania. In cazul impunerii acestei masuri excepționale, iți poți pierde anumite drepturi care sunt asigurate in mod normal de Consituție, anunța…