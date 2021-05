Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, este de parere ca numarul victimelor poluarii il depaseste pe cel al victimelor de COVID-19, la fel si daunele, insa, spune el, ”nimeni nu vorbeste despre asta pentru ca ne scade foarte mult productivitatea in munca”, potrivit news.ro.

”Numarul victimelor in Romania, date de poluare, este mai mare decat cel de COVID. Pentru COVID am pus in miscare forte, am cheltuit bani extraordinar de multi, am tinut lumea in case, pentru poluare aproape nu facem nimic. Nu sunt bani, nu sunt forte, nu sunt ministere care sa lucreze in comun,…