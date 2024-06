Adevărul neplăcut despre lumânările parfumate. De ce nu mai trebuie să folosești - avertisment de la un chimist In timp ce lumanarile parfumate emana un miros placut, cercetarile recente au demonstrat ca acestea produc vapori și particule care pot fi daunatoare pentru sanatate atunci cand sunt inhalate in doze mari.Studiile sugereaza ca acestea pot fi periculoase pentru sanatate, deoarece toxicitatea lumanarilor este similara cu cea a vaporilor de motorina, precum și datorita folosirii fitilurilor care conțin metale grele, precum plumbul. Acestea emit niveluri ridicate de poluanți din aer, care au fost legate de boli ale inimii, boli respiratorii și alte probleme de sanatate. Limonada neagra, secretul din… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

