Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Stroe, purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal, va vorbi, la Adevarul Live, despre pozitionarea formatiunii din care face parte pe mai multe teme actuale, despre climatul coalitiei de guvernare si tensiunile existente la nivelul acesteia, cat si despre sprijinul acordat Ucrainei.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a purtat, marți, o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat seful statului roman pe Twitter. „Am avut o convorbire telefonica cu președintele Zelenski despre situația critica din Ucraina. Romania va continua sa aiba grija de…

- Nu au fost identificate probleme de calitate a aerului in Romania RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Autoritatile de mediu din România nu au identificat probleme de calitate a aerului în România, ce ar putea fi generate de situatia din Ucraina, unde zilnic au loc zeci de bombardamente…

- Dincolo de alianța pe plan politic dintre Rusia și Belarus in cazul conflictului din Ucraina, cele doua sunt de aceeași parte a baricadei și in ceea ce privește producția de ingrașaminte pe baza de azot sau de potasiu. In condițiile in care rușii livreaza peste 40% din fertilizanții pe baza de azot…

- Mircea Lucescu (76 de ani), unul dintre cei mai mari antrenori romani ai tuturor timpurilor, e in continuare blocat la Kiev, oraș asediat in aceasta dimineața de Rusia. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, il compatimește pe Il Luce pentru situația complicata in care…

- Președintele Klaus Iohannis despre situația din Ucraina Foto. presidency.ro. România îsi reafirma sprijinul puternic pentru suveranitatea și integritatea teritoriala ale Ucrainei dar și pentru dreptul acestei țari de a decide libera asupra aspirațiilor sale europene și euroatlantice…

- Conform agenției de presa Reuters, la aceasta ora in zona Kadiivka, rebelii susținuți de Rusia și forțele ucrainene au facut astazi schimb de acuzații potrivit carora fiecare dintre ei ar fi tras peste linia de incetare a focului in estul Ucrainei. Situația a ridicat alarma intr-un moment in care țarile…

- Sprijinul financiar destinat Ucrainei a fost aprobat miercuri, 16 februarie, de Parlamentul European in cadrul unei proceduri de urgența, potrivit AFP, citata de Agerpres . In valoare de 1,2 miliarde de euro, acordarea imprumutului a fost aprobata de eurodeputați cu 598 de voturi pentru, 55 impotriva…