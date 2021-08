Adevărul iese la iveală: Europa trebuie să înceapă să aibă mai multă grijă! Sub titlul „Neputinta europeana in Afganistan”, publicația spaniola Diario de Noticias publica un articol de opinie potrivit caruia „Ceea ce se intampla in Afganistan este, in primul rand, o problema a afganilor provocata de americani, care ar putea determina valoarea lor ca putere globala. „Dar este, de asemenea, o dovada ca Europa trebuie sa inceapa sa aiba mai multa grija, sa fie mai responsabila și sa-si asume costuri mai mari pentru securitatea sa. Lucru pe care a fost puțin dispusa sa-l faca și care nu pare sa se schimbe”, mai adauga publicația spaniola. Cat timp va dura pana la revenirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In Afganistan mai sunt 27 de cetațeni romani, dupa ce 16 au reușit sa paraseasca zona in noaptea de luni spre marți, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Impreuna cu ministerul Apararii și Forțele Aeriene Romane au fost parcurse in regim de urgența, pe parcursul zilei de luni și al nopții…

- Militantii islamisti vor incerca sa beneficieze de pe urma turbulentelor din Afganistan, a avertizat luni presedintele francez Emmanuel Macron, adaugand ca Franta va face tot posibilul pentru a asigura ca Rusia, Statele Unite si Europa vor raspunde avand un scop comun, relateaza Reuters. Orasele…

- Ceea ce se intampla acum in Afganistan arata ca negocierile intre talibani si Guvernul actual pentru transferul puterii au esuat, spune analistul de politica externa, Iulian Chifu. Rusia va solicita organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Afganistan.…

