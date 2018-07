Adevarul dureros despre trecutul Andreei Balan. Azi, Andreea Balan a fost invitata la Interviurile VIVA!, unde a facut declarații emoționante despre cariera și perioada copilariei. Andreea a suferit traume in copilarie, in adolescența și le-a depașit cu greu. Artista a vorbit despre cele mai dificile momente din viața ei. Mai mult, vedeta recunoaște ca face inca terapie și crede ca toți oamenii ar trebui sa faca acest lucru. “Eram trista și nu știam de ce. Mi-am dat seama ca problema este in trecut. Și am fost la terapie. Era vorba despre copilaria netraita. Aveam 12 ani. Peste noapte s-a creat…