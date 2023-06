Stiri pe aceeasi tema

- Viviana Radoi, apariție ravașitoare la volanul bolidului de lux, de peste 300.000 de euro! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe soția lui Mirel Radoi in timp ce se intorcea de la cumparaturi. Dovada ca Viviana Radoi e tratata ca o regina atunci cand…

- De ieri circula pe Facebook o imagine care i-a enervat la culme pe localnici, la presupunerea ca vechile scari de pe strada Gheorghe Marinescu catre Cimitirul Eroilor vor fi distruse prin turnarea de beton. Conducerea Administrației Domeniului Public din cadrul Primariei Targu Mureș a confirmat, ca…

- Cum iși petrece Florin Tanase timpul atunci cand nu se afla pe teren. Fotbalistul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, alaturi de Ionuț Luțu, mana dreapta a lui Gigi Becali. Dovada ca nu se uita la bani.

- De curand, in presa s-a speculat ca Sore și Razvan Miheț formeaza un cuplu, dupa ce s-au afișat impreuna la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. Cu toate ca artista a preferat sa nu dezvaluie prea multe despre posibila relație, nu exista urma de indoiala ca Sore și Razvan Miheț sunt mai fericiți ca niciodata…

- George Buhnici face in așa fel și atrage atenția atunci cand iese in public. Cu toate ca poate v-ați fi gandit ca este vorba despre vreo declarație controversata, la fel cum au fost marturisirile din urma cu un an, ei bine, nici vorba de așa ceva. Fostul prezentator TV a fost surprins de paparazzii…

- Dragoș Caliminte ii face toate poftele iubitei lui, Alice Peneaca! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca milionarul nu-i refuza nimic femeii care il va face tatic in scurt timp.

- Multiplul campion european și mondial la natație, David Popovici, a donat copiilor bolnavi de cancer medalia de aur obținuta la Mondialele de la Budapesta in proba de 200 m liber masculin. Gestul vine in susținerea programului #SperanțaNuMoareDeCancer, demarat de o clinica medicala prin care pacienții diagnosticați…

- Fostul ministru al Turismului in Guvernul Boc a oferit primul interviu de la Penitenciarul Targșor, acolo unde iși ispașește pedeapsa la care a fost condamnata de catre magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Elena Udrea, dezvaluiri din spatele gratiilor despre Videanu: „Ii doresc…