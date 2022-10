Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European (EPPO) confirma ca are o ancheta in curs de desfașurare privind achiziționarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat al instituției. Aceasta confirmare excepționala vine ca urmare a interesului public extrem de ridicat. In aceasta etapa, nu vor fi…

- „Salvarea noastra vine din Romania, pentru ca daca aștept generatorul de energie de la Uniunea Europeana ne vor gasi aștia inghețați pe aici peste vreo doua mii de ani. Avem gaze, avem energie electrica, avem și lemn de foc, avem și carbune. Noi tot așteptam sa ne dea Uniunea Europeana semnale, dar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica seara, 25 septembrie, la Antena 3, ca pana acum au fost distruse 3 milioane de doze expirate de vaccin anti COVID-19 și alte 3 milioane vor fi distruse curand, din acelasi motiv. Deocamdata se pierd „100-200 de milioane de euro”, a spus Rafila,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, in discursul sau anual privind starea Uniunii Europene sustinut in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, ca Uniunea Europeana doreste includerea Ucrainei in zona europeana de roaming pentru

- V.S. Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni, marți, 26 iulie, pentru a discuta despre o posibila criza a gazelor in iarna viitoare, in contextul reducerii livrarilor de gaze naturale din Rusia. Pe de alta parte, dupa declarațiile facute la mijlocul saptamanii trecute…