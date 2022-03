Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre starea de sanatate a fostului președinte, Traian Basescu. Antena 3 precizeaza ca lui Traian Basescu i s-ar fi facut rau in cursul zilei de vineri, dupa ce a primit o hartie in care scria ca are la dispoziție 10 zile pentru a elibera casa și ca nu va mai beneficia de protecția SPP-ului,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a fost spitalizat in urma unui infarct, au declarat pentru site-ul HotNews.ro surse apropiate acestuia. Libertatea a scris ca Basescu este internat intr-un spital din Paris. Potrivit informatiilor prezentate de postul Realitatea Plus si confirmate de surse Libertatea,…

- Informația ca Traian Basescu ar fi facut AVC nu a putut fi, deocamdata, confirmata. Fostul președinte ar fi fost transportat de urgența la Paris, unde ar urma sa fie operat, dupa ce medicii de la Spitalul Militar, unde era internat de cateva zile, i-au dat un astfel de sfat. Fii la curent…

- Fostul președinte Traian Basescu a fost transportat vineri dimineața in capitala Franței, din cauza unor probleme medicale, informeaza Capital.ro . Fostul presedinte a fost deja internat anterior la un spital din Capitala, probabil Spitalul Militar, iar in urma unui tratament administrat gresit, s-a…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a menținut hotararea primei instanțe și a decis, miercuri, ca fostul președinte Traian Basescu a fost colaborator al Securitații ca poliție politica.

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins, miercuri, recursul fostului președinte Traian Basescu la decizia prin care a fost declarat colaborator al Securitații. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ): „Admite exceptia inadmisibilitatii invocata din oficiu. Respinge, ca fiind…

- Ministrul Sanatatii a anunțat aseara ca, in opinia sa, este posibil ca din luna martie spectacolele și alte tipuri de evenimente vor putea fi susținute cu prezenta publicului la 50 la suta din capacitatea salii, iar din aprilie sa se intre in normalitate. Alexandru Rafila crede ca 2022 va fi anul in…

- Maria Dragomiroiu și Sofia Vicoveanca sunt doua nume grele din industria muzicala populara din Romania. Astfel ca nu este de mirare faptul ca cele doua sunt extrem de apropiate de marele dirijor Nicolae Botgros, care trece printr-o perioada grea a vieții sale, avand probleme mari de sanatate. Maria…