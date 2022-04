Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie uriașa pentru Vladuța Lupau și soțul ei, Adi Rus. Cei doi au anunțat astazi ca vor fi parinți pentru prima data. Mesajul emoționant postat de partenerul de viața al cantareței. Aceștia vor urma sa-și stranga in brațe bebelușul in doar cateva luni.

- Un tanar ucrainean ajuns in Romania in primele zile, dupa ce Rusia i-a invadat tara, a fost uluit de preturile din supermarketurile si restaurantele de la Cluj, informeaza Adevarul . Oleg, tanar ucrainean, a intrat in Romania inainte de a se decreta mobilizarea generala in Ucraina, si a ramas surprins…

- CFR Cluj - Rapid 2-1. Ciprian Deac, veteranul „feroviarilor”, „confirma” discursul antrenorului Dan Petrescu și spune ca nici el nu-și explica picajul echipei din partea a doua. „Nu știu ce se intampla, dar ceva nu e bine, asta e clar. Eu zic ca e prea devreme sa vorbim de puncte, de avansul fața de…

- CS Mioveni și FCSB au incheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta sambata seara, in Argeș, din cadrul etapei 27 din Liga 1. Bucureștenii au deschis scorul prin Edjouma (’7), iar gazdele au restabilit egalitatea prin Balaur (’45+1). CS Mioveni: I. Popescu – Garutti, Iacob, Balaur – Radescu (’88,…

- Meteorologii au emis doua atentionari de cod galben de vant puternic in judetul Cluj.ANM a emis sambata, 19 februarie, doua atentionari de cod galben de vant puternic pentru o mare parte din judetul Cluj.Prima atentionare de cod galben emisa astazi, sambata 19 februarie, vizeaza zona de munte,…

- O adolescenta de numai 15 ani, al carui destin s-a frant brusc, la doar 15 ani, in urma unui accident, a salvat viețile altor trei copii, care au primit o noua șansa la viața prin transplant. Un accident cumplit a curmat viața unei adolescente de numai 15 ani, din Cluj, pe care medicii n-au […]

- Angajatul DGASPC Cluj care a fost acuzat ca l-ar fi agresat pe preotul turdean Florian Șimonca spune ca totul este o invenție a preotului, generata de situația delicata in care s-ar afla acesta,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!