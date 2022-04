Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca nu a fost de acord cu decizia de inchidere a scolilor in martie 2020, cand in Romania erau foarte putine cazuri de COVID-19, mentionand ca in comitetul tehnico-stiintific majoritatea care lua decizii nu era formata din medici, ci din militari, conform…

- Radu Țincu, medicul primar ATI al Spitalului Floreasca, a spus ca numarul mic al persoanelor vaccinate va intarzia aplicarea masurilor de relaxare in Romania. Precizarile vin in contextul in care, luni, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca relaxarea nu poate fi facuta imediat din cauza…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, joi, intr-un interviu la Digi24 ca spera ca acesta sa fie ultimul val care sa impuna „problema majore” și ca in luna martie am putea scapa de majoritatea restricțiilor printre care și certificatul verde. Intrebat de momentul in care vom putea scapa…

- Premierul Nicolae Ciuca susține ca din discuțiile pe care le-a avut cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o saptamana s-ar putea discuta despre eventuale masuri de relaxare, in funcție de evoluția epidemiologica. Intrebat la Antena 3, cand se va renunța la restricții, premierul a…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca Romania a ajuns in vaful valului 5 al pandemiei de coronavirus, iar saptamana urmatoare vom avea confirmarea. „Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. Saptamana care urmeaza vom avea confirmarea. Opinia mea e ca marți, zi care masoara situația…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca Romania a ajuns in vaful valului 5 al pandemiei de coronavirus, iar saptamana urmatoare vom avea confirmarea. „Sunt semne ca acolo suntem, in varful valului 5. Saptamana care urmeaza vom avea confirmarea. Opinia mea e ca marți, zi care masoara…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, marți seara, intr-o emisiune la TVR ca este posibil ca la finalul lunii martie sa revenim la normalitate. Alexandru Rafila a subliniat ca aceasta este doar o ipoteza de lucru și ca totul depinde de evoluția pandemiei, potrivit News. ”Eu cred ca vom…

- Apar informații de ultima ora privind apariția subvariantei BA.2 a tulpinii Omicron, care se presupune ca este mai contagioasa decat varianta originala. Potrivit OMS, acest virus a fost detectat deja in 57 de țari, ceea ce creeaza ingrijorare in randul specialiștilor. In urma cu puțin timp, ministrul…