- Celebra cantareața de muzica populara Ionela Prodan s-a stins din viața luni seara, dupa luni de zile de suferința cu o boala incurabila. In urma ei, nu au ramas doar fiicele ei care sunt sfașiate de durere, ci și ginerele ei, Laurențiu Reghecampf, cu care avea o relație formidabila.

- Despre relația dintre Madalina Ghenea și Matei Stratan s-au spus multe lucruri de-a lungul timpului, iar in ultima perioada au aparut in presa mai multe informații potrivit carora cei doi nu s-ar ințelege bine. Acum, insa, actrița a facut publica o fotografie inedita, ce lamurește, fara doar și poate,…

- A aparut numarul 2 din „Evenimentul Istoric”, cu „Ion Țiriac, Titi Ionescu, nume de cod” și ofera detalii extraodinare despre relația miliardarului cu securitatea. De azi o gasiți la chioșcuri, mall, benzinarii.

- Misha este adepta schimbarilor radicale de look, iar recent a trecut pe la salonul de infrumusețare, acolo unde și-a tuns parul scurt. Soția lui Connect-R a pastrat numai nuanța parului. Misha și-a taiat parul și a optat pentru o tunsoare scurta. Nu este prima data cand blondina apare așa, iar oamenii…

- Tatal lui Connect-R, Aurelian Mihalache, a vorbit din suflet pentru emisiunea "Rai Da' Buni", dar cel mai important este faptul ca parintele cantaretului isi doreste ca fiul sau sa fie mai apropiat de divinitate.

- Maya, fetița cuplului de artiști Misha și Connect-R, a implinit 4 ani. Micuța este simpatica foc și aproape ca n-o mai recunoști fața de cum era bebeluș. Connect-R, pe numele lui real Stefan Mihalache, a decis, la 31 de ani, in 2013, sa renunțe la burlacie și s-a casatorit cu Misha . In luna ianuarie…