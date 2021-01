Stiri pe aceeasi tema

- Sa vezi și sa nu... crezi! Dan Negru spune adevarul despre relația cu Andreea Marin! Au fost sau nu impreuna? Faimosul prezentator TV, detalii neștiute din viața sa! Ce a spus și despre Mihaela Radulescu?

- In ultima perioada au tot existat zvonuri cum ca Mihaela Radulescu s-ar fi desparțit de Felix Baumgartner. Vedeta rupe tacerea și confirma care este relația sa actuala cu parașutistul austriac.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au fost cel mai iubit duo de fete de la noi in urma cu mai bine de 20 de ani. Acum, dupa ani in care lumea a crezut ca nimic nu le mai poate readuce pe aceeași scena, sau macar una in viața celeilalte, minunea s-a intamplat, iar „Andre” s-a reunit. Dar oare cum se…

- Hugh Grant și Renee Zellweger au jucat impreuna intr-unul dintre cele mai cunoscute filme comerciale ale anilor 2000, Jurnalul lui Bridget Jones. Recent, actorul a dezvaluit care e relația lui reala cu fosta sa colega de platou.

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner formeaza un cuplu de 6 ani și chiar daca din cauza proiectelor in care au fost implicați, au stat departe unul de altul, cei doi sunt in continuare impreuna. In urma zvonurilor, cum ca aceștia nu mai sunt iubiți, vedeta a explicat totul in cadrul unui interviu…

- Au implinit recent șase ani impreuna, insa, gurile rele nu le dau pace! Mihaela Radulescu, adevarul despre relația cu Felix Baumgartner! Ce spune prezentatoarea TV dupa șase ani de iubire cu sportivul? Mihaela și Felix au stat o buna perioada de timp desparțiți!

- Deși gurile rele au susținut de-a lungul timpului ca relația dintre Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner s-a terminat, ieri, celebrul parașutist le-a dat peste nas carcotașilor! Cei doi au implinit șase ani de relație, iar Felix a surprins-o pe Mihaela cu un mesaj emoționant! Chiar și așa, va mai…

- Desi exista de ceva vreme zvonuri despre faptul ca Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner s-au despartit, parașutistul austriac a spus adevarul despre ceea ce se intampla, de fapt, intre cei doi. Felix Baumgartner a spus adevarul despre despartirea de Mihaela Radulescu Zvonurile conform carora Mihaela…