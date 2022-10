Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, chestionat in ce stadiu este reforma pensiilor, jalon prevazut in PNRR, ca un consultant de la Banca Mondiala va intocmi un studiu in acest sens, pe baza caruia va fi realizata noua lege a pensiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Cred ca luni Banca Mondiala, stiti ca am luat consultat, adica nu eu, Romania si Ministerul Muncii au luat un consultant pentru intocmirea unui studiu pe baza caruia se va face viitoare lege. Avem jalon pana la 31 decembrie si cred ca luni Banca Mondiala va inainta acest studiu. Normal ca ministrul…

- „Nu, nu am spus acest lucru. Noi avem doua legi. Avem una care ne spune ca trebuie sa indexam pensiile, dar cu nu indicele de inflatie a anului in curs, pentru ca nu se poate legal. Noi avem 5,2 o inflatie medie pe anul trecut. Si mai avem o lege cu marirea pensiilor cu 40%. In acest moment, daca marim…

- „Cred ca mesajul a fost foarte clar si din partea mea si a colegilor de coalitie. In acest moment avem o legislatie care impune la consumatorii casnici 0,68 cu 0,8 cu anumite plafoane cum este normal. A venit o ordonanta mai detaliata care este acum in vigoare si a venit UE, acum 48 de ore, cred, care…

- „Mai intai de toate, avem doua jaloane in Planul Național de Redresare și Reziliența. Unul este cu termen pe 31 decembrie 2022 și acela este legat de pensiile speciale. Aici, pe fond, problema ramane aceeași. Avem pensii de serviciu și ocupaționale, iar jalonul este pentru pensii speciale.Deci, este…

- Marcel Ciolacu a precizat ca este finalizata rectificarea bugetara, care este una pozitiva, insa inca se asteapta inchiderea zonei cu energia. Liderul PSD a mai spus ca este ferm convins ca va fi un buget foarte bun, iar cifrele nu arata rau. „Este gata rectificarea. Asteptam sa inchidem intai zona…

- Marcel Ciolacu a declarat, intrebat daca isi doreste sa fie premier din primavara anului viitor, ca acest lucru nu este pe dorinte si daca vor considera colegii sai ca e cea mai potrivita persoana pentru aceasta functie, atunci va fi prim-ministru. Liderul PSD a adaugat, chestionat daca partidul va…

- Intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa cand ar trebui ca Romania sa treaca la o piata reglementata, in energie, Marcel Ciolacu a subliniat ca nu trebuie sa existe un vid legislativ, iar ordonanta care prevede anumite compensari in acest domeniu, s-ar putea prelungi. ”Cu respectarea legii,…