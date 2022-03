Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, scrie news.ro. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, transmite CNN. Liderul ucrainean a mai aratat, intr-un mesaj video, ca autoritatile…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, considera ca omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, ar trebui sa accepte propunerile de pace ale președintelui rus Vladimir Putin pentru pace, in caz contrar Kievul va fi nevoit sa semneze o „capitulare”, informeaza Ukrainska Pravda.Intr-un interviu…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a inceput de 11 zile, iar oamenii traiesc un adevarat coșmar. Vladimir Putin a declarat care este unul dintre principalele motive pentru care a decis sa inceapa aceasta lupta. Statele Unite ale Americii au ajutat Kievul sa se inarmeze nuclear.

- Negociatorii din Rusia și Ucraina in cadrul discuțiilor de incetare a focului au declarat ca au convenit sa organizeze culoare de siguranța de pentru evacuarea civililor. Un inalt oficial ucrainean a spus ca, in ciuda acestui rezultat, discuțiile nu au dus la rezultatele pe care le spera Kievul. Anunțul…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Rusia urmarește sa ștearga Ucraina, istoria și poporul sau, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski intr-o inregistrare video, in timp ce a șaptea zi a invaziei Moscovei asupra Ucrainei a inceput cu bombardamente intense asupra portului Mariupol de la Marea Neagra. Moscova a trecut marți…

- Dezvaluirile arata ca nu toți responsabilii ruși sunt pe aceeași lungime de unda cu Vladimir Putin, dar asta nu inseamna ca militarii au de gand sa nu indeplineasca ordinele, in cazul in care acestea vor veni, scrie CNN. Mesajele interne ruse interceptate de SUA au dezvaluit ca unii oficiali sunt ingrijorați…