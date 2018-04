Andra este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, atat pentru cariera sa de artist, cat și pentru viața de familie, pe care o are alaturi de Catalin Maruța și cei doi copii, David și Eva. Cantareața a fost prezenta in aceasta dimineața la postul de radio Kiss Fm Romania și a spus adevarul […] The post Adevarul despre pozele cu Andra dezbracata! Anunțul facut de cantareața in aceasta dimineața appeared first on Cancan.ro .