Adevărul despre Pfizer! Toți cei vaccinați trebuie să afle chiar acum Pandemia de coronavirus a dus la intreruperi imense ale sanatații publice și a bunastarii economice la nivel mondial. Oamenii de știința au dezvoltat vaccinuri COVID-19 la o viteza record, iar mai multe dintre acestea au primit aprobarea utilizarii de urgența (EUA) de la diferitele organisme de reglementare globale. Vești importante pentru toți care s-au vaccinat cu Pfizer! Reduce transmisia virusului între membrii familiei

În multe țari, programele de vaccinare au început, iar cercetatorii considera ca vaccinarea rapida la nivel mondial va fi cheia pentru oprirea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința de la Universitatea din Finlanda de Est au descoperit ca cinci mese pe zi sint benefice pentru sanatate, relateaza The Telegraph. Cercetatorii au observat starea a patru mii de copii de la naștere pina la virsta de 16 ani. Și au constatat ca cei care luau masa de cinci ori pe zi,…

- Mitul imunitații oferite de vaccin tinde sa dispara. Germania legifereaza a treia doza. Pandemia intre discurs și certitudine Mitul imunitații oferite de vaccin tinde sa dispara. Germania legifereaza a treia doza. Pandemia intre discurs și certitudine Guvernul german lucreaza la un proiect prin care…

- Oamenii de știința lucreaza pentru stabilirea nivelului optim de anticorpi pe care un vaccin trebuie sa il dezvolte pentru a genera protecție impotriva Covid-19, pentru a permite producatorilor de medicamente sa efectueze studii clinice mai rapide și a rezolva astfel cererea in creștere la nivel global,…

- ''In 2021, avem potentialul sa se produca o catastrofa absoluta'', a avertizat la Geneva dr. Kate O'Brien, directoare a departamentului pentru vaccinare din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Pandemia a determinat ca resursele si personalul sa fie redirectionate spre lupta impotriva Covid,…

- O cometa care a lovit Pamantul acum 13.000 de ani ar fi schimbat istoria omenirii. Cercetator: „A insemnat oare inceputul civilizatiei?” Un roi de fragmente dintr-o cometa ar fi lovit Terra in urma cu 13.000 de ani, avand ca efect modificarea radicala a societatilor umane arhaice, arata o echipa de…

- Echipa de comentatori a GFN a facut cateva precizari inaintea sesiunii care a avut tema „De ce Conventia-cadru a Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind controlul tutunului a esuat in a reduce fumatul in randul adultilor si impactul acestuia asupra sanatatii?”. In viziunea acesteia, oamenii de stiinta…

- Lumea se relaxeaza. Oamenii iși fac planuri: de vacanța, de afaceri, de munca, pana și guvernul are unul de redresare și reziliența... Daca sunt atatea planuri, inseamna ca e viața pe pamant! Am avut și eu un plan: sa vin in orașul tau, sa-ți vad spectacolul. In lunile din urma, am tot amanat planul.…

- Vaccinurile disponibile si aprobate impotriva noului coronavirus sunt pana in prezent eficace impotriva „tuturor variantelor virusului”, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a indemnat tarile lumii sa continue sa actioneze „cu prudenta” pe durata pandemiei transmite AFP. In timp…