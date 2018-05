Adevărul despre pensiile private ale românilor EXCLUSIVITATE. Capital a aflat cat au incasat administratorii de pensii private obligatorii, din comisioane, in cei aproape zece ani de funcționare a sistemului. Este vorba de peste 1,7 miliarde de lei. Deși poate parea mare, raportat la activul net aceasta suma nu inseamna nici jumatate din banii pe care administratorii i-au in adus in plus fața de contribuții. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

