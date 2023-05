Adevărul despre motivul pentru care Ionuț Iftimoaie a părăsit ”Survivor 2023”! Un scandal de un milion de euro Ionuț Iftimoaie a abandonat ”Survivor 2023” pentru viitorul familiei sale, dupa cum a declarat fostul sportiv la intoarcerea din Republica Dominicana. Justificarea sa este aproape de adevar, mai ales ca o serie de procese i-au fost deschis dupa ce ar fi ridicat un mare spațiu comercial in Bacau. Adevarul despre motivul pentru care Ionuț Iftimoaie a parasit ”Survivor 2023”. Conform cancan.ro , marea vedeta a ringului anilor 2000 ar fi construit un bloc de spații comerciale, cladire pentru care ”vecinul”, un alt dezvoltator imobiliar, l-a chemat in instanța pentru anumite nereguli semnalate. Conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

