- Daca facem o comparație cu Romania, studiile arata ca 84% dintre romani spun ca nu au incredere unul in celalalt. Este modelul suedez in lupta cu coronavirusul o solutie? Ce putem invata din experienta exceptiei nordice?Alegand sa se lupte cu arme complet diferite cu pandemia de coronavirus, Suedia…

- Un cuplu din Suedia si-a propus sa deschida "cel mai sigur restaurant" fata de COVID-19 din lume. "Restaurantul" unic propus de cei doi va avea o masa si un singur scaun asezate pe o pajiste."Restaurantul" in aer liber este programat sa se deschida pe 10 mai in Varmland și va gazdui un client pe zi,…

- CHIȘINAU, 27 apr - Sputnik. Pandemia de coronavirus are un beneficiu neașteptat asupra mediului incojurator. Oamenii stau acasa, iar natura ”primește o gura de aer curat”. Companiile mari nu mai pot sa activeze din cauza indisponibilitații muncitorilor, astfel in rauri nu mai sunt derevrsate atat…

- Chiar daca Suedia are o abordare aproape unica in lume in lupta cu coronavirusul, cu restrictii minime, unii cetateni ai tarii se uita stramb la ce se intampla la noi, unde, in curand, vom avea doua luni de carantina.

- Suedia va impune restricții mai dure asupra cetațenilor sai, dupa o perioada in care a fost una dintre puținele țari europene ce nu a decretat izolarea totala, scrie Dailymail.co.uk.Stefan Lofven, premierul suedez, a declarat astazi ca, dupa ce a adoptat o abordare „flexibila” privind restricționarea…

- Bogdan Licu, prim-adjunct al procurorului general, le-a cerut procurorilor sa finalizeze cat mai repede cele 340 de dosare care au legatura cu pandmeia. ”Traversam o perioada foarte complicata, in care ochii opiniei publice sunt atintiti asupra noastra, atat obiectiv cat si subiectiv (gratie binevoitorilor…

- Itrebarea este simpla. Raspunsul nu. Vectorii care trebuie introdusi in ecuatie sunt multipli: saracie, metalitate traditionala a dezvordinii sociale, politizare excesiva a tuturor nivelelor administratiei publice, reactii intarziate sau inexistente. Pandemia va trece. Urmeaza un moment de decont national…

- Mai mult de 100 de persoane contaminate cu noul tip de coronavirus au murit in ultimele 24 de ore in Suedia, potrivit celui mai recent bilant publicat marti, la orele locale 14:00 (12:00 GMT), de Agentia de Sanatate Publica a acestei tari, informeaza AFP, citata de Agerpres.Suedia, care are o populatie…