Adevărul despre majorarea pensiilor! Ionel Dancă a venit cu toate detaliile Șeful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a vorbit aseara la emisiunea ”Dosar de politician”, difuzata la B1 TV, despre problema majorarii pensiilor. Acesta a menționat cand vom putea afla procentajul cu care pensiile vor fi majorate de la 1 septembrie. Ministrul Finanțelor Publice a anunțat de mai multe ori ca pensiile vor fi majorate de la 1 septembrie cu 10%, ceea ce i-a facut pe social-democrați sa iși iasa din minți. Cat a fost la guvernare, PSD a venit cu o lege care permite majorarea pensiilor romanilor cu 40%. Totuși, minsitrul Finanțelor este de parere 40% este un procent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Standard & Poor's considera ca efectele negative fiscale induse de pandemie vor furniza Guvernului contextul politic pentru a reduce costul majorarilor de pensii prevazute in septembrie 2020, relateaza Agerpres. Agentia a confirmat vineri ratingul Romaniei la "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung…

- Intrebat de jurnalista Lili Ruse daca pensiile vor creste cu 40 la suta din septembrie, Ionel Danca a explicat la Guvernul analizeaza datele privind modul in care evoluat economia, in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus. "Dupa prima jumatate a anului, conform legii responsabilitatii…

- Traian Basescu il sfatuieste pe Ludovic Orban sa fie sincer si sa spuna adevarul despre situatia pensiilor. "Pana la alocații și pensiile, demagogii aștia ar trebui sa faca un lucru simplu. Sa mareasca pensiile de la 1 ianuarie anul viitor cu 7% și se rezolva problema. E o pacaleala pe care ei o…

- Ministerul Finanțelor va propune Guvernului mai multe variante privind creșterea pensiilor din toamna. Potrivit ministrului de Finanțe, Florin Cițu, in luna aprilie au fost alocate 11 miliarde de lei pentru asistența sociala, in care ar fi incluse și pensiile. In ceea ce privește valoarea pensiilor,…

- "Nu eu am informatiile despre modul cum arata acum bugetul pentru toate capitolele importante. Din punctul meu de vedere, nu doar pentru ca legea e clara, nu am toate informatiile referitoare la incasarile la buget. Ministerul Finantelor are temeiul sa propuna un lucru sau altul. Decizia la…

- Ludovic Orban a precizat ca obiectivul Guvernului pe care il conduce este sa majoreze pensiile, incepand din luna septembrie, dar ca Ministerul Finantelor va face un raport si in baza acestuia va fi luata decizia finala. CRESTEREA PENSIILOR in etape. Planul de ultima ora al Guvernului Orban…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu a vorbit duminica seara, la Digi 24 despre creșterea pensiilor din toamna. Intrebat daca pensiile se vor majora din tomana, așa cum prevede legea acesta a oftat inițial apoi a declarat ca nu știe și ca nu s-a discutat inca daca masura maririi pensiilor va fi…