- „Și eu incerc sa ințeleg cum au recomandat specialiștii sa inchidem complet piețele inchise, dar sa pastram Mega Image, Metro sau Carrefour, mi-e greu sa ințeleg, recunosc, acest lucru. Trebuie reanalizata situația. Trebuie sa gasim o formula ca acești oameni, producatori romani, sa iși vanda…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, luni seara, la Realitatea Plus, ca Guvernul Orban sprijina producatorii locali și ca inchiderea piețelor nu reprezinta un impediment pentru aceștia.“Piețele in aer liber sunt deschise. Aici a lucrat fabrica de troli și persoanele care au incercat…

- "Ei doar alimenteaza frica, sa creeze panica. Acestia induc ideea ca va fi un mare haos dupa guvernarea PNL. A fost un an foarte greu. Este un PSD odihnit, care minte de cum respira, vrea sa induca oamenilor ideea ca PNL nu se tine de cuvant. Ei se ocupa cu lansarea zvonurilor tocmai pentru a induce…

- "Este o nebunie completa ceea ce se intampla, in special cu masurile privind inchiderea pietelor, targurilor, oboarelor, este o masura care nu are nimic de-a face cu realitatea romaneasca. (...) Au dat ceva ca sa dea, daca nu cumva masura trebuie sa raspunda 'necesitatilor' unora din Guvern, sau…

- „Eu readuc aminte tuturor ca in perioada starii de urgenta, cand nimeni nu cerea inchiderea pietelor si unii primari, tocmai pentru ca sa saboteze masurile pe care Guvernul atunci le lua, au inchis pietele, am iesit public si am spus ca aceste piete trebuie lasate deschise, cu respectarea tuturor normelor…

- Comunicat PSD Argeș: „In fața unei creșteri scapate de sub control a numarului cazurilor COVID-19, Guvernul Orban ia decizii la gramada, lovind in micii producatori: inchide piețele, dar lasa deschise supermarketurile. Piețele in aer liber, singura portița lasata deschisa agriculturii de subzistența,…

- Premierul Ludovic Orban a explicat ca decizia inchiderii pietelor tip hala a venit dupa ce s-a constatat ca in acele spatii virusul se transmite mai usor, informeaza News.ro.Piețele agroalimentare tip hala se vor inchide incepand de luni, iar premierul Ludovic Orban precizeaza ca decizia inchiderii…