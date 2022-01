Romanii au de platit in continuare facturi mult mai mari la gaze și electricitate, iar acest lucru se resimte și in randul furnizarilor. Ramona Ioana Bruynseels, vicepreședinte PP-USL spune ca un numar semnificativ de firme romanești, furnizori și distribuitori de gaze naturale, a disparut de pe piața in ultimele luni. Intr-un astfel de context, in care concurența scade, nu ne putem aștepta la scaderi de prețuri, avertizeaza aceasta. “Din aproximativ 80 de firme au mai ramas 20. Daca intri pe Comparatorul de pret al ANRE, primele 10 oferte sunt ale unor firme multinationale. Nu ma voi lega aici…